Зачинщика межнационального конфликта в Липецке лишили гражданства РФ на 50 лет

Зачинщика межнационального конфликта в Липецке лишили гражданства РФ и запретили въезд на территорию страны на 50 лет, сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В сентябре прошлого года уроженец одной из республик Средней Азии стал инициатором конфликта на межнациональной почве с жителями Липецка. В ходе словесной перепалки мужчина оскорблял россиян, угрозая холодным оружием и убийством, а также высказывал превосходство ислама над другими религиями.

Силовики задержали участника конфликта. В ходе разбирательства выяснилось, что в марте 2024 года он получил паспорт гражданина РФ. Злоумышленник был привлечен к ответственности и арестован на 7 суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

УВМ УМВД России по Липецкой области лишило зачинщика конфликта гражданства РФ и закрыло ему въезд в страну сроком на 50 лет. Мужчина был депортирован на родину.

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