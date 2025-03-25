Заблокирован фейковый сайт с дизайном мэрии Москвы для сбора личных данных

В РФ в 2025 году работал фейковый сайт, копирующий дизайн мэрии Москвы. С помощью него аферисты собирали информацию о жителях России и участниках спецоперации, ресурс попал под блокировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрия Хохлова.

На фейковых сайтах были формы, через которые жители Москвы якобы могли подать обращение. Мошенники использовали их для сбора персональных данных, информации о солдатах в зоне СВО и их родственниках.

Эти ресурсы попали под блокировку.

Ранее сообщалось, что можно отличить мошенника от настоящего сотрудника службы технической поддержки, если спросить у него причину звонка, обратиться в техподдержку в случае сомнений, попросить информацию о работнике, обратить внимание на стиль общения. Также важно игнорировать рассказы о персональной информации.