Россиянам назвали 5 способов, как отличить мошенника от сотрудника техподдержки
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Одной из наиболее популярных мошеннических схем на сегодняшний день стала ситуация, когда киберпреступники выдают себя за сотрудников технической поддержки. Существует пять способов, которые помогут отличить специалиста сервиса от афериста и защитить свои данные, рассказал РИАМО руководитель направления поддержки пользователей «Почты» и «Облака» Mail Павел Андреев.
1. Выяснить, почему поступил звонок
«Настоящие сотрудники технической поддержки связываются с пользователями только по их запросу (в 99% случаев). Если же вы не инициировали разговор, остерегайтесь. Мошенники часто используют различные хитрости: они могут утвердительно заявлять, что „ваш аккаунт под угрозой“, чтобы вызвать панику и заставить вас действовать быстро», — рассказал Андреев.
Не надо бояться задавать вопросы или брать паузу. Если же торопят, не дают подумать и прямо запрещают обсуждать ситуацию, то это повод насторожиться.
2. Требования предоставить конфиденциальную информацию
«Если же кто-то просит вас предоставить конфиденциальную информацию, такую как номер банковской карты или паспортные сведения, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками», — заявил эксперт.
Единственное исключение — это ситуации, когда вы сами обратились за помощью, например, для возврата денег за подписку. В таких случаях вас могут попросить предоставить лишь часть информации для идентификации, например, маску банковской карты (первые 6 цифр и последние 4) или часть паспортных данных.
3. Обращайтесь в техподдержку напрямую в случае сомнений
Если возникли какие-либо сомнения по поводу обращения, лучше всего написать или позвонить в техподдержку напрямую через официальный сайт или приложение компании. Настоящие сотрудники технической поддержки всегда используют официальные каналы связи, которые указаны на официальном сайте компании.
4. Запрашивайте данные сотрудника
При общении с представителем техподдержки всегда нужно запрашивать информацию, подтверждающую личность сотрудника: имя и должность, номер телефона (сверить его с официальным номером компании на их сайте) и номер обращения. Настоящие сотрудники техподдержки могут предоставить уникальный идентификатор обращения, если обращались в компанию ранее.
«Это поможет проверить специалиста, уточнить, действительно ли обратившийся к вам человек — представитель компании или сервиса, а также сохранить ваши данные в безопасности», — объяснил специалист.
5. Стиль общения и качество информации
У компаний или сервисов есть регламентированная тональность сообщений: сотрудники поддержки вежливые и осведомлены о предоставляемых услугах и продуктах. Они не станут торопить и давить своим авторитетом, вместо этого сотрудники ответят на все вопросы.
«Также ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, предоставленным незнакомцами. Если вам предлагают перейти по ссылке или скачать вложения, будьте особенно осторожны. Это может быть фишинг-атака», — предупредил Андреев.
Распознавание мошенничества под видом сотрудника технической поддержки — это искусство, требующее внимательности и базовых знаний о безопасности. Нужно быть осторожными и проверять информацию. Самое главное — помнить, что настоящие специалисты работают для удобства пользователя, а не для того, чтобы запугивать или заставлять действовать против воли. Нужно быть бдительными и не позволять мошенникам обманывать, заключил эксперт.