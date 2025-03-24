Россиянам назвали 5 способов, как отличить мошенника от сотрудника техподдержки

Одной из наиболее популярных мошеннических схем на сегодняшний день стала ситуация, когда киберпреступники выдают себя за сотрудников технической поддержки. Существует пять способов, которые помогут отличить специалиста сервиса от афериста и защитить свои данные, рассказал РИАМО руководитель направления поддержки пользователей «Почты» и «Облака» Mail Павел Андреев.

1. Выяснить, почему поступил звонок

«Настоящие сотрудники технической поддержки связываются с пользователями только по их запросу (в 99% случаев). Если же вы не инициировали разговор, остерегайтесь. Мошенники часто используют различные хитрости: они могут утвердительно заявлять, что „ваш аккаунт под угрозой“, чтобы вызвать панику и заставить вас действовать быстро», — рассказал Андреев.

Не надо бояться задавать вопросы или брать паузу. Если же торопят, не дают подумать и прямо запрещают обсуждать ситуацию, то это повод насторожиться.

2. Требования предоставить конфиденциальную информацию

«Если же кто-то просит вас предоставить конфиденциальную информацию, такую как номер банковской карты или паспортные сведения, скорее всего, вы столкнулись с мошенниками», — заявил эксперт.

Единственное исключение — это ситуации, когда вы сами обратились за помощью, например, для возврата денег за подписку. В таких случаях вас могут попросить предоставить лишь часть информации для идентификации, например, маску банковской карты (первые 6 цифр и последние 4) или часть паспортных данных.

3. Обращайтесь в техподдержку напрямую в случае сомнений

Если возникли какие-либо сомнения по поводу обращения, лучше всего написать или позвонить в техподдержку напрямую через официальный сайт или приложение компании. Настоящие сотрудники технической поддержки всегда используют официальные каналы связи, которые указаны на официальном сайте компании.

4. Запрашивайте данные сотрудника

При общении с представителем техподдержки всегда нужно запрашивать информацию, подтверждающую личность сотрудника: имя и должность, номер телефона (сверить его с официальным номером компании на их сайте) и номер обращения. Настоящие сотрудники техподдержки могут предоставить уникальный идентификатор обращения, если обращались в компанию ранее.

«Это поможет проверить специалиста, уточнить, действительно ли обратившийся к вам человек — представитель компании или сервиса, а также сохранить ваши данные в безопасности», — объяснил специалист.

5. Стиль общения и качество информации

У компаний или сервисов есть регламентированная тональность сообщений: сотрудники поддержки вежливые и осведомлены о предоставляемых услугах и продуктах. Они не станут торопить и давить своим авторитетом, вместо этого сотрудники ответят на все вопросы.

«Также ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, предоставленным незнакомцами. Если вам предлагают перейти по ссылке или скачать вложения, будьте особенно осторожны. Это может быть фишинг-атака», — предупредил Андреев.

Распознавание мошенничества под видом сотрудника технической поддержки — это искусство, требующее внимательности и базовых знаний о безопасности. Нужно быть осторожными и проверять информацию. Самое главное — помнить, что настоящие специалисты работают для удобства пользователя, а не для того, чтобы запугивать или заставлять действовать против воли. Нужно быть бдительными и не позволять мошенникам обманывать, заключил эксперт.