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За сутки границу Украины пересекли рекордные 150 тыс. человек

За 24 часа границу Украины с иными государствами пересекли 150 тыс. жителей. Был побит рекорд за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на Госпогранслужбу страны.

За сутки из Украины уехало примерно 75 тыс. человек. Прибыли в страну столько же людей.

Наиболее востребованными оказались пункты пропуска Украины с Польшей. Там перегружены КПП «Шегини», «Нижанковичи», «Смельница» и «Краковец».

Ранее пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы.