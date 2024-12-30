За сезон в Москве посадят более 90,2 тыс деревьев и кустарников

Продолжается работа в рамках крупной программы озеленения Москвы. За сезон в городе планируют высадить более 90,2 тыс. кустарников и деревьев, сообщает в личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Для засаживания выбирают взрослые деревья. К ним предъявляют некоторые требования — возраст от 5 до 30 лет. Высота — не менее трех и не более семи метров.

Наиболее популярная порода — клены. На втором месте сосны и вязы, а на третьем яблони.

Снизу садят кустарники, которые подходят московскому климату. Среди них белый дерен, сирень, смородина альпийская, чубушник, кизильник и другие.

В 2024 году посадили около 9,6 тыс. кустарников и деревьев. Около 800 деревьев и 320 кустарников появились в технопарке «Руднево».

У стадиона «Локомотив» на улице Тихой посадили 80 деревьев. Около 50 деревьев находятся на территории «Росбиотеха».

40 лип и вязов, 20 кусков сирени появились на Кадашевской набережной. На Пыжевском и Старомонетном переулках посадят около 50 кустов сирени, спиреи и чубушника. 20 лип появились вдоль улицы Сергия Радонежского.

Около 5,6 тыс. растений появятся рядом с поликлиниками, которые реконструируют в рамках второго этапа модернизации медучреждений по новому московскому стандарту.

Озеленение проведут на входе в детские поликлиники и крупные стационары. В прошлые годы в рамках программы на вылетных магистралях и больших улицах в Москве появились 12,5 тыс. крупномерных деревьев. В 2024 году для озеленения 24 магистралей и больших улиц понадобилось 4,5 тыс. деревьев.

Наибольшее количество зеленых насаждений образовалось в 2024 году на Носовихинском шоссе и на проспекте Вернадского. На первом посадили 450, а на втором 700 крупномеров.

От 320 до 350 деревьев разместились на улице Островитянова, Дыбенко, Лескова и Симферопольском бульваре. От 250 до 270 деревьев появились на проспекте Андропова, бульваре Яна Райниса и Дмитровском шоссе. От 100 до 205 деревьев посадили на Донецкой, Хабаровской улицах, проспекте Мира и Рязанском проспекте.

На улице Островитянова и Носивихинском шоссе появятся клены, красные дубы, липы и черемуха Маака. В Парке Горького, Коломенском, Сокольниках и «Москворецке» посадят 38 тыс. кустарников и деревьев. Среди них будут яблони, клены, березы и липы. Также среди кустарников посажены боярышник, сирень, можжевельник.

Будут озеленены территории рядом с объектами транспорта. Рядом со станциями метро и городскими вокзалами появятся около 9,6 тыс. кустарников, деревьев. Примерно 1,5 тыс. зеленых насаждений высажены. Оставшуюся часть планируют доделать весной. Из деревьев посадят яблони, березы, липы.