За россиянами стали чаще следить с помощью шпионских программ

За десять месяцев 2024 года число россиян, которые столкнулись программами для сталкинга, увеличилось на 25% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, пишут « Известия ».

Обычно слежка ведется через специальные приложения. Речь идет о фоновых программах, у которых есть доступ к содержимому экрана, камере и микрофону. Так мошенники могут получить доступ к персональным данным пользователя.

В 2019 году десять компаний, в том числе «Лаборатория Касперского» и некоммерческие правозащитные организации, создали коалицию по борьбе со сталкерским ПО.

Stalking с английского переводится как «преследование», а сталкер, соответственно — тот, кто преследует свою жертву.

Ранее Банк России предупредил граждан о новой схеме телефонных мошенников, которые похищают денежные средства с помощью подставных курьеров.