За полгода в Подмосковье открылось более 500 новых кафе и ресторанов

За полгода в Подмосковье в сфере общепита введено порядка 18 тыс. посадочных и создано более 3 тыс. рабочих мест. Открываются как локальные кафе, рестораны и закусочные, так и сетевые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всего в регионе работает около 8 тыс. заведений общественного питания. Также в этом сезоне в Подмосковье работает порядка 1,2 тыс. летних веранд, на которых созданы все комфортные условия для проведения времени на свежем воздухе.

Так, на территории региона продолжает развиваться сеть кофеен «Здрасте». Гостям предлагается кофе, а также блюда разных кухонь мира: русской, кавказской, европейской, латиноамериканской, мексиканской, осетинской и тайской.

В меню представлена широкая линейка завтраков, среди которых авокадо-тост, сырники с крем-соусом и круассаны с форелью, основные блюда — поке с креветками, римская пицца «Горгонзола» с грушей, а также напитки в ассортименте.

С начала года в Подмосковье открылось 5 новых кофеен данной сети: в Домодедово — 2, а также по одной в Балашихе, Ленинском и Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.