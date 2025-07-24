За 2025 год в ДТП с питбайками пострадали более 2 тыс человек

За 2025 год в ДТП с питбайками пострадали более двух тысяч человек, погибли более 30 подростков, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее подмосковное отделение «Единой России» провело круглый стол по вопросу регулирования езды на питбайках.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачев отметил, что при этом родители зачастую не осознают рисков. Между тем за последнее время отмечается резкое увеличение числа ДТП с участием питбайков.

На заседании рассказали о некоторых трагических случаях, которые произошли только за последнее время. Так, 10 июня в Хотьково 15-летний водитель питбайка на высокой скорости сбил 9-летнего ребенка. Пострадавший мальчик получил тяжёлые травмы: отёк головного мозга, перелом лобной кости, перелом костей возле глаза.

В Ногинске 27 июня юноши 18 и 16 лет на большой скорости без экипировки выехали на проезжую часть на питбайке, врезались в автобус. От полученных травм водитель питбайка скончался на месте, а 16-летний пассажир попал в реанимацию, сейчас находится в коме.

В Раменском 22 июля 16-летний подросток на питбайке выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с «Газелью». Водитель питбайка погиб на месте.

«В прошлом мотокроссом все занимались в спортивных секциях, но последние несколько лет питбайки вышли за их пределы», — уточнил Толмачев.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что питбайк с 2023 года является официальной дисциплиной мотоциклетного спорта. В Подмосковье им занимаются более 3 тыс. человек в различных клубах и секциях. В регионе есть две специализированные трассы — в Ступино и Ленинском округе.

Для урегулирования данной сферы подготовлена законодательнаяинициатива, которой предлагается, что питбайки и мотоциклы с механическим двигателем можно будет купить только при наличии водительских прав категории «А» или если человек занимается мотоспортом в официальной организации. Кроме этого, проект закона предусматривает запрет на использование устройств, оборудованных механическим двигателем (не являющихся транспортными средствами), на дорогах.