YouTube заблокировал жителя Петербурга за песню Олега Газманова «Русский мир»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Арсения М. из Санкт-Петербурга. Мужчине запретили пользоваться аккаунтом после 5 лет работы из-за размещения клипа певца Олега Газманова «Русский мир», сообщает «ФедералПресс».

Ранее россияне запустили новый флешмоб «Русский мир» после блокировки YouTube-канала Газманова. Арсений разместил клип артиста, после чего его аккаунт также заблокировали. По словам россиянина, ему очень обидно, поскольку каналу было больше 5 лет.

«Я большой фанат российских исполнителей и решил поддержать Олега Газманова и его клип „Русский мир“. Он выложил клип, чтобы люди скачивали и размещали у себя в каналах, я так и сделал. И через два дня мне закрыли доступ», — поделился мужчина.

Арсений добавил, что он не блогер и ничего своего не выкладывает.