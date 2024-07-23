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YouTube заблокировал канал Мосбиржи, ролики недоступны. Подобное сообщение появляется после перехода по ссылке на видео из Telegram, сообщает корреспондент РИАМО.

Пользователи также не могут найти видео с канала Мосбиржи через поиск на сайте YouTube.

На канале чаще всего проводили трансляции церемоний запуска торгов после IPO.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается.