Пушков: блокировки YouTube в России не ожидается

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что блокировки видеохостинга YouTube в России не ожидается, сообщает ТАСС .

На эту тему он поднял другой вопрос: необходимо ли заниматься поддержанием сервиса, если оборудование YouTube стареет? Пушков адресовал его преимущественно «Ростелекому».

При этом глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ отметил, что видеохостинг проводит недружественную политику в отношении РФ. Он уточнил, что сервис заблокировал уже 83 отечественных ресурса как государственных, так и негосударственных.

Причем, по словам Пушкова, заблокированы практически все российские информационные каналы, которые высказывали иную точку зрения, чем руководство YouTube.

Ранее пользователи заметили плохую скорость загрузки контента на YouTube. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проблемы связаны с устаревшим оборудованием, а блокировать видеохостинг в РФ не планируют.