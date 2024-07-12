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Песков: РФ не планирует ограничивать доступ к YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проблемы с платформой YouTube и сказал, что ограничивать к ней доступ никто не собирается, сообщает ТАСС .

Песков уточнил, что скорость загрузки материалов ухудшилась из-за проблем с оборудованием, которое не обновлялось более двух лет.

По словам пресс-секретаря президента РФ, планов по ограничению доступа к YouTube в стране нет и не было.

В пятницу пользователи заметили плохую скорость загрузки и качество воспроизведения видеохостинга YouTube. Это объяснили техническими проблемами на оборудовании компании Google в РФ.