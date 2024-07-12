Mash: скорость загрузки на YouTube в России будет ухудшаться

Скорость загрузки и качество воспроизведения видеохостинга YouTube будет ухудшаться с пятницы. Это связано с техническими проблемами на оборудовании компании Google в РФ, сообщает Mash.

Оборудование установлено на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Трафика стало больше, инфраструктура, которую не обновляли 2,5 года, не справляется с нагрузкой.

Основные проблемы YouTube связаны с кэшированием и ускорением загрузки контента.

Ранее Роскомнадзор напомнил видеохостингу YouTube об оборотных штрафах за блокировку российских каналов, число которых с начала этого года уже превысило 80 против 27 годом ранее.