YouTube перестал работать: сбой затронул пользователей по всему миру

Крупный сбой в работе видеохостинга YouTube зафиксирован в ряде стран, включая США, Великобританию, Францию и Польшу. Согласно данным сервиса Downdetector , только из США поступило более 5 тысяч жалоб на проблемы с доступом к платформе.

Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает от пользователей веб-версии сервиса (86% жалоб). О проблемах с мобильным приложением сообщают 5% пользователей, еще 7% столкнулись с общим сбоем в работе платформы.

В России сбои зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Карелия, где около 2% пользователей столкнулись с проблемами при доступе к сервису. Аналогичная ситуация наблюдается в Нидерландах.

Причины возникших неполадок пока не сообщаются. Команда YouTube еще не опубликовала официальных комментариев относительно масштабов и продолжительности сбоя. Эксперты предполагают, что проблемы могут быть связаны с техническими работами или сбоем в работе серверов компании.

На данный момент пользователи сообщают о невозможность загрузки видео, ошибках при воспроизведении контента, трудности с доступом к личному кабинету.