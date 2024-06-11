Yahoo: 22 гражданина Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали на родину

Как минимум 22 гражданина Шри-Ланки вступили в ряды Вооруженных сил РФ с целью участия в спецоперации на Украине, однако дезертировали и сбежали на родину, сообщает Газета.ru .

Как пишет портал Yahoo, граждан Шри-Ланки якобы заманивают в ряды Минобороны РФ с помощью мессенджера WhatsApp, где предлагают зарплату за участие в боевых действиях в размере 2,1 тыс. долларов. Это в 13 раз выше среднего дохода в их родной стране.

По словам 37-летнего водителя Анила Мадусанки, россияне якобы обманули его с работой и отправили на линию боевого соприкосновения, где гражданин Шри-Ланки получил ранение. Мужчина обратился в посольство своей страны в Москве и его транспортировали домой.

Ранее стало известно, что делегация из Шри-Ланки обсудит в Москве возвращение граждан, участвующих в специальной военной операции, из-за гибели 16 отставных военных. Власти островного государства намерены провести расследование положения граждан, «вовлеченных» в конфликт на Украине.