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Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели своих граждан на Украине

Делегация из Шри-Ланки обсудит в Москве возвращение граждан, участвующих в военной операции из-за гибели 16 отставных военных, сообщает РБК .

Делегация проведет расследование положения граждан, «вовлеченных» в российско-украинский конфликт.

По словам президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, в делегацию войдут секретарь Минобороны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в России и сотрудники МИДа.

Стали известны случаи, когда контрабандисты привлекали людей и переправляли их в Россию.