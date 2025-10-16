XVIII Международный форум «Старшее поколение» пройдет в Санкт-Петербурге

С 30 октября по 1 ноября в КВЦ «Экспофорум» пройдет XVIII Международный форум «Старшее поколение», объединяющий жителей Петербурга и специалистов различных областей, таких как здравоохранение, сфера социальных услуг, культура и организация досуга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Уже 18 раз это событие служит одной из главных платформ для обсуждения актуальных тенденций и вопросов социальной политики представителями власти, деловых кругов, некоммерческих организаций и экспертного сообщества. Значительное влияние на эти тренды оказывает Санкт-Петербург, где реализуется программа «Серебряный возраст», предоставляющая, по словам губернатора Александра Беглова, возможности для творчества, занятий спортом, получения новых знаний и заботы о здоровье.

Как отмечает председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова, форум традиционно посещают эксперты из Минтруда РФ и Минздрава России, что позволяет специалистам задавать интересующие вопросы и получать обратную связь от граждан.

Форум объединит конгрессную часть, экспозицию и фестиваль «Серебряный возраст», являющиеся ключевыми элементами городского проекта «Забота о людях серебряного возраста», инициированного Бегловым. В программе для участников запланированы 25 профессиональных сессий, многочисленные мастер-классы и площадки для проверки здоровья и приобретения новых навыков.

Форум откроется 30 октября в 11:00 пленарным заседанием на тему «Забота о старших — приоритет развития социальной сферы». Традиционно заседание начнется с выступления сводного хора из комплексных центров социального обслуживания населения Василеостровского, Московского, Пушкинского и Приморского районов Санкт-Петербурга. С приветственным словом к участникам и гостям форума обратятся губернатор Александр Беглов, депутаты и ветераны.

Ожидается участие около 20 тысяч человек, в том числе гостей из 13 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Для участия в конгрессной и деловой программе необходима предварительная регистрация. Посещение выставки и фестиваля «Серебряный возраст» будет свободным.

