WP утверждает, что Илон Маск нелегально жил в США

Бизнесмен Илон Маск регулярно подвергает критике мигрантов, попавших в Соединенные Штаты нелегально. Однако он тоже открыл собственное дело незаконно, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Washington Post.

Маск родился в Южной Африке. Он решил переехать в Соединенные Штаты.

По информации СМИ, Маск отправился в Стэнфордский университет в Пало-Альто в 1995 году, чтобы учиться. Однако не поступил, а сфокусировался на собственном стартапе.

Поскольку будущий миллиардер не начал учиться в университете, то и легальных оснований быть в США он не имел. В то время Маск создал компанию Zip2, создающую электронные карты и бизнес-справочники для СМИ.

Журналисты Washington Post запросили комментарии у миллиардера. Однако он так и не ответил на их запрос.

Ранее Маск сказал, что ситуация вокруг украинского кризиса обостряется. Это происходит на фоне возможной отправки специалистов из Южной Кореи на Украину.