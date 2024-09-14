сегодня в 14:41

Маркетплейс Wildberries устранил массовый сбой в своей работе по всей России

Маркетплейс Wildberries после крупного сбоя по России восстановил работу, все средства, ошибочно списанные у клиентов, вскоре им вернутся, сообщили в пресс-службе компании РЕН ТВ .

«Статусы заказов изменяются на корректные, уведомления о возможности получить товары приходят покупателям», — сообщили в компании.

Пользователи маркетплейса активно жаловались в соцсетях о списании средств с их кошельков за обратную доставку товаров, которые они даже не успевали посмотреть в пунктах выдачи.

Ошибку о списании средств уже тоже исправили. Все деньги вернутся к их владельцам.