Wildberries разрешит возвращать товары в любой пункт выдачи

Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент по формированию QR-кодов, благодаря которому пользователи смогут возвращать товары в любой пункт выдачи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Эти изменения упростят процесс возврата заказов как клиентам маркетплейса, так и сотрудникам. Инструмент сократит время обработки возвратов и устранит надобность проведения сложных операций.

Раньше вернуть купленные товары пользователь мог только в том пункте выдачи заказов (ПВЗ), где он получал их. Теперь же клиенты маркетплейса смогут возвращать товары с помощью QR-кодов на любом ПВЗ.

Инструмент по формированию QR-кодов будет внедряться постепенно. В скором времени он станет доступен всем пользователям.

Ранее стало известно, что в первый день «Черной пятницы» россияне больше всего купили на Wildberries товаров для праздника. Их продажи выросли на 78% по количеству и на 115% по сумме.