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В первый день Черной пятницы россияне больше всего купили товаров для праздника

Самой быстрорастущей категорией стали товары для праздника — их продажи выросли на 78% по количеству и на 115% по сумме, сообщили РИАМО в в пресс-службе Wildberries.

«Первые итоги «Черной пятницы» на Wildberries показали значительное увеличение оборота. Самой быстрорастущей категорией стали товары для праздника — их продажи выросли на 78% по количеству и на 115% по сумме. Это связано с началом подготовки к Новому году», – сказали в пресс-службе.

Кроме того, высокой динамикой отличились другие категории:

Товары для декора интерьера (+25% по количеству и +26% по сумме);

Освещение (+24%/+22%);

Игровые консоли и игры к ним (+16%/+36%);

Предметы для рукоделия (+15%/+16%);

Игрушки (+15%/+24%);

Продукты (+14%/+13%);

Ювелирные украшения (+13%/+8%).

По сравнению с прошлогодней «Черной пятницей» наиболее существенный рост по сумме продаж продемонстрировали:

Цифровые товары (+556%);

Сетевое оборудование (+168%);

Крупная бытовая техника (+149%);

Мототовары (+129%);

Ноутбуки (+112%);

Садовая техника (+98%).

Средний рост по топ-30 категориям составил 94% по сумме продаж и 67% по количеству проданных товаров.

«Черная пятница» в России в 2024 году проходит с 29 ноября и продлится в среднем три дня.