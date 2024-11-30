В первый день Черной пятницы россияне больше всего купили товаров для праздника
Самой быстрорастущей категорией стали товары для праздника — их продажи выросли на 78% по количеству и на 115% по сумме, сообщили РИАМО в в пресс-службе Wildberries.
«Первые итоги «Черной пятницы» на Wildberries показали значительное увеличение оборота. Самой быстрорастущей категорией стали товары для праздника — их продажи выросли на 78% по количеству и на 115% по сумме. Это связано с началом подготовки к Новому году», – сказали в пресс-службе.
Кроме того, высокой динамикой отличились другие категории:
- Товары для декора интерьера (+25% по количеству и +26% по сумме);
- Освещение (+24%/+22%);
- Игровые консоли и игры к ним (+16%/+36%);
- Предметы для рукоделия (+15%/+16%);
- Игрушки (+15%/+24%);
- Продукты (+14%/+13%);
- Ювелирные украшения (+13%/+8%).
По сравнению с прошлогодней «Черной пятницей» наиболее существенный рост по сумме продаж продемонстрировали:
- Цифровые товары (+556%);
- Сетевое оборудование (+168%);
- Крупная бытовая техника (+149%);
- Мототовары (+129%);
- Ноутбуки (+112%);
- Садовая техника (+98%).
Средний рост по топ-30 категориям составил 94% по сумме продаж и 67% по количеству проданных товаров.
«Черная пятница» в России в 2024 году проходит с 29 ноября и продлится в среднем три дня.