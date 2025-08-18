Whoosh планирует запустить новую программу buyback для мотивации сотрудников

сегодня в 12:26

ПАО «Вуш Холдинг» (холдинговая компания кикшерингового проекта Whoosh) завершило первый этап программы buyback (обратный выкуп акций — ред.) и планирует запустить следующий. Ценные бумаги будут использованы для целей программы мотивации, сообщает «Интерфакс» .

Первая программа действовала до 31 мая 2025 года. В рамках нее компания выкупила 1,5 млн обыкновенных акций с 13 ноября 2023 года по 13 ноября 2024 года.

Из этого объема 1 153 660 акций было использовано для программы мотивации. Оставшиеся ценные бумаги компания должна продать до 31 августа 2025 года. Стоимость пакета составляет 49 млн рублей.

Новая программа будет принята до конца сентября. Она также будет объемом до 1,5 млн акций.

Whoosh — российский сервис кикшеринга и велошеринга. Компания специализируется на управлении и развитии городской микромобильности.

Ранее стало известно, что в Москве пользователи каршеринга будут подтверждать личность через портал mos.ru с 1 сентября. Благодаря этому получится обнаруживать нарушителей.