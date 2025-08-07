Пользователи каршеринга начнут подтверждать личность через портал mos.ru

Пользователи каршеринга будут подтверждать личность через портал mos.ru с 1 сентября. Благодаря этому получится обнаруживать нарушителей, быстро устанавливать личность водителя при чрезвычайном происшествии, ДТП, а также ограничивать ему доступ к аренде, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Российская столица — мировой лидер по количеству машин в каршеринге. Каждый день они совершают примерно 150 тыс. поездок.

Для обеспечения безопасности с 1 сентября водителям нужно будет подтверждать свою личность через Mos ID. Она работает для курьеров и пользователей сервисов кикшерингов. Благодаря этому решению удалось уменьшить аварийность на 60%.

Проверка личности пользователей каршеринга даст возможность превентивно ограничивать доступ к аренде для людей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Силовикам будет проще устанавливать личность водителя, если произойдет чрезвычайная ситуация или дорожно-транспортное происшествие.