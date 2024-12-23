WhatsApp* могут заблокировать в России

Вероятность того, что WhatsApp* заблокируют, довольно высока. Это подтверждает тот факт, что недавно был забанен Viber, рассказал « Парламентской газете » заместитель председателя Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

При этом в отношении WhatsApp* не станут вводить ограничения, если он будет следовать законодательству РФ. В России не отгораживаются ни от каких сервисов, а только лишь заботятся о собственной безопасности, подчеркнул Свинцов.

Депутат предложил дождаться прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Не исключено, что в течение нескольких месяцев отношения между Соединенными Штатами и Россией улучшатся, после чего некоторые фирмы вернутся на рынок РФ.

Ранее владелец компании LiveInternet Герман Клименко сказал, что WhatsApp* и Telegram могут заблокировать в РФ. Причина в том, что они большое количество раз нарушали законы страны.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.