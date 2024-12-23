Экс-советник президента РФ оценил шансы блокировки WhatsApp* и Telegram

Популярные мессенджеры WhatsApp* и Telegram много раз нарушали законодательство Российской Федерации в плане запрещенного контента. Их блокировка на территории станы весьма вероятна, сообщил РИАМО экс-советник президента России по вопросам развития интернета, владелец компании LiveInternet Герман Клименко.

«Не только WhatsApp* не исполняет решения нашего государства, и не только он набрал баллы для блокировки, также Telegram в зоне риска. Мы о нем говорим аккуратно, но в том же самом Telegram присутствует контент, который блокирует Роскомнадзор. Мы понимаем, что „закон о приземлении“ Telegram не исполняет и уровень сотрудничества, как хотя бы с той же самой Францией, России не снится», — предполагает Клименко вероятное будущее популярных мессенджеров в России.

Он отметил, что Россия в состоянии создать полноценный аналог мессенджеров WhatsApp* и Telegram, но вопрос в том, придет ли в него аудитория. Клименко добавил, что отечественному сервису придется заменить собой популярные программы для общения, когда их западные аналоги покинут страну.

В качестве примера он приводит попытки создать отечественные аналоги соцсети Instagram*. Сервисы были готовы к работе, но свою аудиторию так и не нашли.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.