Экс-советник президента РФ оценил шансы блокировки WhatsApp* и Telegram
Фото - © Unsplash.com
Популярные мессенджеры WhatsApp* и Telegram много раз нарушали законодательство Российской Федерации в плане запрещенного контента. Их блокировка на территории станы весьма вероятна, сообщил РИАМО экс-советник президента России по вопросам развития интернета, владелец компании LiveInternet Герман Клименко.
«Не только WhatsApp* не исполняет решения нашего государства, и не только он набрал баллы для блокировки, также Telegram в зоне риска. Мы о нем говорим аккуратно, но в том же самом Telegram присутствует контент, который блокирует Роскомнадзор. Мы понимаем, что „закон о приземлении“ Telegram не исполняет и уровень сотрудничества, как хотя бы с той же самой Францией, России не снится», — предполагает Клименко вероятное будущее популярных мессенджеров в России.
Он отметил, что Россия в состоянии создать полноценный аналог мессенджеров WhatsApp* и Telegram, но вопрос в том, придет ли в него аудитория. Клименко добавил, что отечественному сервису придется заменить собой популярные программы для общения, когда их западные аналоги покинут страну.
В качестве примера он приводит попытки создать отечественные аналоги соцсети Instagram*. Сервисы были готовы к работе, но свою аудиторию так и не нашли.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.