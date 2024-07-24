Взрывотехники Подмосковья обезвредили боеприпас времен ВОВ в округе Коломна

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В среду, 24 июля, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника территориального управления № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Новиков проинформировал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники строительной организации, которые в ходе проведения земляных работ по устройству ливневой канализации нашли подозрительный предмет.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники осмотрели опасную находку и идентифицировали ее как 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Соблюдая технику безопасности, специалисты успешно утилизировали боеприпас», — пояснил Дмитрий Новиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.