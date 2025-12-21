Взрыв в Химках мог случиться из-за неосторожного обращения с бытовой вещью

Силовики допускают, что смертельное происшествие случилось в подмосковных Химках вечером 20 декабря из-за неосторожного обращения с бытовым предметом. Он был взрывоопасным, рассказали kp.ru в региональном МВД РФ.

Полицейские до сих пор выясняют обстоятельства инцидента, в котором погиб несовершеннолетний, а второй подросток и женщина были ранены. Согласно предварительной информации, детонация случилась из-за неосторожного обращения с взрывоопасным изделием бытового назначения.

На месте происшествия находятся работники полиции. Силовики выясняют обстоятельствах инцидента.

Вечером 20 декабря один человек погиб и двое пострадали при взрыве неустановленного предмета в Химках. Инцидент произошел в Банном переулке микрорайона Сходня. Во время детонации были ранены 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

