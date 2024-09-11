Взятые в плен под Курском солдаты ВСУ поблагодарили десантников за жизнь

Бойцы Вооруженных сил Украины попали в плен во время контрнаступления ВС РФ 10 сентября во время операции в селе Снагость.

На опубликованных кадрах, бойцы ВСУ благодарят солдат 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохраненные жизни. Те, кто решил сопротивляться, были ликвидированы.

Ранее штурм села Снагость Курской области российскими десантниками в Курской области попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как колонна бронетехники двигается по дороге, потом выезжает на поле, а затем врывается в село. Первым шел танк и боевая машина десанта (БМД) с антидроновыми козырьками.