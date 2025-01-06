«Выживший» по-русски: как войти в рабочий режим после праздников

Когда новогодние праздники подойдут к завершению, долгий сон, салаты, встречи с друзьями и веселые прогулки уступят место заботам, вернуться к которым не так-то просто после долгого перерыва. Как войти в рабочий режим правильно и с минимальными затратами, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и соцзащиты населения Денис Хакимов.

«Восстановить режим бывает трудно даже после выходных, что уж говорить о долгих каникулах. Есть шутка, которая не так далека от истины, что нужен еще один отдых, чтобы более-менее прийти в себя после предыдущего. Резкий переход к трудовым будням вызывает стресс и апатию, подавляет мыслями о грядущей работе и тем, что красивые гирлянды, вкусный стол и подарки постепенно уходят в небытие до следующего зимнего сезона», — отметил психолог.

Хакимов добавил, что, несмотря на долгожданный новогодний отпуск, которым многие живут, само это время не всегда настолько уж расслабляюще. Оборотная сторона начала января — это множество активностей, забирающих силы, вредная пища, отсутствие смены деятельности, необходимой для переключения внимания.

После праздников россиян ждут профессиональные обязанности и офисная рутина. Поэтому, по словам эксперта, полезнее морально подготовиться и начать переходить в новый режим постепенно и заранее. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут настроиться на рабочий лад.

Перестроить режим

Человеку крайне непросто встать в семь утра, когда долгое время он ложился за полночь. В итоге на место он приезжает разбитым и сонным. Лучше всего за несколько дней до выхода на работу начать ложиться спать раньше, приближаясь к привычному расписанию.

«Накануне рабочих дней лучше воздержаться от шумных вечеринок или изнурительных нагрузок вроде катания на лыжах или долгой прогулки по городу, пытаясь уловить последние мгновения выходных. Побудьте в спокойной обстановке с близкими и семьей, за разговорами или настольной игрой», — порекомендовал психолог.

Расслабиться в первый день

Выйдя на работу, надо постараться не кидаться с головой в обязанности. Начинать следует с малого: навести порядок на столе, просмотреть почту и материалы на предмет срочности, составить список того, что нужно сделать в первую очередь, а что может и подождать. Это важно не только для рядового сотрудника, но и для руководителя — понимание, что на «раскачку» большинству людей потребуется какое-то время.

Пообщаться с коллегами

Можно обменяться впечатлениями, какими-то приятными сувенирами и подарками, обсудить, кто и как провел каникулы. С одной стороны, такое общение настроит на нужный лад и поможет чуть дольше удержать послевкусие праздника. С другой, позволит не спеша войти в будничный ритм.

Реализовывать планы

«Новый год — время обещаний себе на период грядущий. Пожелали ли мы научиться играть на гитаре, пройти кулинарные курсы или бегать по утрам, стоит начать претворять задуманное и от мечтаний переходить к конкретным действиям», — отметил психолог.

Эксперт уверен, что может получиться не сразу, но потихоньку, поступательно, результат станет виден. И, что самое важное, это придаст нужный тонус, поможет быстрее войти в рабочее состояние.

Разнообразить досуг

«То, что мы смотрели сериалы, ели оливье, ходили на каток, совершенно не значит, что по окончании этого праздника жизни должны окунуться в профессиональные обязанности, не видя ничего вокруг», — сказал Хакимов.

По его словам, нужно продолжать соблюдать баланс: физическая активность, семья и друзья, хобби и культурная программа — все это способы борьбы с выгоранием, особенно после долгого перерыва.

Оставить работу на работе

Надо стараться четко разделять дом и кабинет. Конечно, обстоятельства бывают разные, но переключиться с одного режима на другой в обратном случае крайне проблематично. Психолог подчеркнул, что надо уважать себя и свои личные границы.

Все-таки отдохнуть

Эксперт посоветовал сходить на прогулку — это немного, но позволит побыть наедине со своими мыслями, посозерцать, расслабиться. Можно посетить концерт или выставку, заказать вкусной еды. Эти мелочи скрашивают будни и напряжение от неизбежной работы, которая, пусть даже и будучи любимой, все равно требует энергии.

Бесплатная психологическая поддержка, в том числе и на новогодние праздники, доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.