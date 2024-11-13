Выживший боец Алиев рассказал, что помогло ему спастись в одиночку на поле боя

Российский боец Закарья Алиев, который три недели в одиночку удерживал позицию ВС РФ, рассказал, что наблюдательность и внимание к деталям помогли ему выжить и спастись, пишет РЕН ТВ .

Алиев, оставшись один на поле боя, начал внимательно наблюдать за передвижением вражеских беспилотников и в итоге высчитал время, когда ВСУ делают перерыв в воздушном патрулировании пространства. Когда он понял, когда может подать сигнал своим, сначала решил сделать плакат с надписью, что жив.

«Написал на большом плакате, быстро пошел, поставил его в поле. Но вражеские камикадзе меня спалили. Я начал убегать, в дырку обратно прыгаю, зацепился за одежду, вверх ногами повис, один камикадзе рядом ударил, бревно толстое, которое рядом было, меня в ногу ударило, телефон сломался», — поделился воспоминаниями Алиев.

Но эти боевые действия также сыграли на руку выжившему бойцу. Движения на передовой заметили бойцы батальона «Алания», которые в итоге помогли сослуживцу выбраться в безопасную зону.

Перед спасением Алиев некоторое время вел переговоры с «Аланией». Бойцы сообщили, что никак не могут к нему подобраться, но готовы показать дорогу с помощью беспилотника. Ему достаточно поднять правую руку вверх, когда поймет, что готов бежать.

Выживший Алиев высчитал время, когда нет беспилотников ВСУ, подал условный знак и добрался до своих. Пока бежал, он внимательно следил за ситуацией на земле — чтобы не наступить на мину, и в воздухе — чтобы не попасть под обстрел.