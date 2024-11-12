Mash: опубликовано видео удерживавшего 3 недели в одиночку позицию бойца ВС РФ

сегодня в 18:30

Mash опубликовал видео, снятое российским штурмовиком Закарьей Алиевым. Он на протяжении трех недель отбивал атаки ВСУ, будучи совсем один.

На записи Алиев показывает свою позицию. Вокруг него лежат тела украинских солдат.

«Стою тут возле этого кладбища. Все вокруг разрушено, уничтожено», — сказал он.

Пока Алиев сидел в опорнике, ему приходилось ограничивать себя в еде. Чтобы выжить, мужчина ел лук, обнаруженный в блиндажах.

Ранее сообщалось, что украинские боевики травили газом двух солдат ВС РФ в Клещеевке ДНР. Тем не менее, они отразили атаки противника, и дошли до безопасных позиций.