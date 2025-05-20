Выводок диких свиней вышел к людям в подмосковном Раменском

Жители одной из деревень в Раменском муниципальном округе Московской области заметили вблизи жилых домов выводок диких свиней, которые пришли из леса. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «Москва с огоньком Live» .

На опубликованном кадре видно, что в раменскую деревню из леса пришли около 8-10 свиней. Возглавляла стадо большая дикая свинья, а следом за ней шли уже подросшие поросята.

По какой причине дикие животные вышли из леса к людям, неизвестно. Об их дальнейшей судьбе также ничего не сообщается.

Ранее жители Московской области объединились для того, чтобы спасти сбитого лосенка вблизи Истры. Дикое животное попало под колеса автомобилиста, который покинул место ДТП. Оказать помощь сохатому получилось только на следующий день после аварии. В настоящее время животное в безопасности, его прооперировали.