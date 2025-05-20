Подмосковные ветеринары прооперируют лосенка, сбитого в ДТП

18 мая в муниципальном округе Истра в районе «Княжье Озеро» произошло ДТП — на дорогу выбежал детеныш лося, попавший под легковую машину. Вечером 19 мая лось был транспортирован под седацией для проведения обследования в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей. Ситуация взята на контроль Государственной ветеринарной службы, подведомственной министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ветеринары, спасшие лосенка, между собой называют его нежно «Илюша» за богатырскую силу и рвение к жизни, которое он стойко показывает на пути к выздоровлению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При поступлении в ветклинику врачи диагностировали тяжелое состояние животного, температура тела упала до 35 градусов, лосенок был обессилен. Ему провели обработку ран, поставили капельницу с физраствором и витаминами.

Утром 20 мая состояние лосенка оценивается ветеринарными специалистами как стабильное удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс. Сегодня во второй половине дня планируется проведение операции остеосинтеза — хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей. В дальнейшем животное планируется перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.