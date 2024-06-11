Выставка «Леонардо ракетного мира» открылась в Реутове

Новая экспозиция, расположенная в Музейно-выставочном центре в Реутове, посвящена 110-летию со дня рождения основоположника советского ракетостроения и космонавтики, генерального конструктора авиационной, ракетной и ракетно-космической техники, выдающегося советского ученого в области механики и процессов управления, академика Владимира Николаевича Челомея, сообщила пресс-служба главы наукограда Филиппа Науменко.

Организаторами выставки выступили «НПО машиностроения», Музейно-выставочный центр и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.

«Город Реутов с момента принятия решения о размещении здесь предприятия молодого ученого Челомея вступил в совершенно новую фазу развития. Именно Владимир Николаевич своей личностью и харизмой вселил в город особых дух, который со временем пробовал Реутов в наукоград. И мы, сохраняя верность традициям В. Н. Челомея, в настоящее время стараемся сделать город особенным, не похожим на другие», — отметил на открытии первый заместитель главы Реутова Николай Ковалев.

«Очень приятно, что здесь сегодня присутствует ветераны производства, которые многие годы создавали то, что здесь сегодня представлено на выставке. Мы действительно все ближе и ближе приближаемся к 30 июня, когда будет отмечаться 110 лет со дня рождения академика В. Н. Челомея. В городе идут приготовления — в торце здания обновили мурал, по школам с северной стороны уже проехалась передвижная выставка. И вот пришло время открыть выставку в Музейно-выставовочном центре», — сказал заместитель генерального директора АО «ВПК „НПО машиностроения“, первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Антон Дегтярев.

В качестве почетных гостей на открытие был приглашен руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Леонид Калимуллин.

«Московская область — регион, где сосредоточено самое большое количество наукоградов в России. И я рад сегодня открывать выставку в одном из таких наукоградов. В Реутове трудятся высококлассные специалисты, которые не просто обеспечивают безопасность нашей страны, но и задают тренды в ракетостроении, создают новые виды техники, не имеющие аналогов в мире», — сказал Леонид Калимуллин.

Выставка состоит из 12 плакатов, которые отражают весь жизненный и трудовой путь великого конструктора, его ключевые проекты, увековечение памяти о нем. Кроме того, в экспозиции представлены уникальные копии исторических документов, которые будут демонстрироваться впервые.

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