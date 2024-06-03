Высокая пожароопасность сохранится в Москве 4 и 5 июня
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Местами на территории столицы 4 и 5 июня сохранится высокая пожароопасность IV класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
В связи с жаркой погодой москвичам следует соблюдать требования пожарной безопасности, самое главное — исключить обращение с открытым огнем.
Горожан призывают к бдительности. В случае возникновения ЧП надо звонить по номеру 101 или единому телефону доверия столичного главка МЧС РФ: 8 (495) 637-31-01.
Ранее в Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, порывистого ветра и высокой вероятности пожаров.