Выпущен просветительский спецпроект о джазе

Героями проекта стали участники первого джазового фестиваля во Фрязине, который прошел в Детской школе искусств наукограда. Масштабная реконструкция концертной площадки одного из старейших образовательных учреждений культуры Подмосковья ранее была проведена при поддержке «Газпромнефть-СМ».

Темами исследования в спецпроекте стали история, уникальность и влияние музыкального направления на эмоциональное состояние, интеллектуальные способности и развитие креативного мышления у артистов и слушателей. Музыканты рассказали свои истории знакомства с джазом, разрушили мифы о нем и поделились советами с желающими познакомиться с этим видом искусства. Спецпроект объединил начинающих, молодых и опытных артистов. Мультимедийный материал помогает понять, какое значение имеет джаз для разных поколений.

Участниками первого джазового фестиваля-конкурса во Фрязине стали более 100 артистов в возрасте от 7 лет до 21 года. Организаторами выступили «Газпромнефть-СМ», Союз композиторов Евразии и администрация наукограда. Мероприятие было реализовано в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Газпромнефть-СМ» системно реализует культурно-просветительские проекты, считая, это направление одним из самых перспективных. Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности — расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами, поэтому создаем благоприятную среду для их формирования», — генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Народный артист России, член Совета Союза композиторов России Рашид Калимуллин прокомментировал, что музыка пробуждает самые прекрасные чувства и учит замечать красоту вокруг.

«Проекты, направленные на популяризацию этого вида искусства, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция, так как вокруг музыкального направления все еще много предрассудков и заблуждений», — заключил Калимуллин.

Ранее организаторы рассказали, как научиться слушать джаз.