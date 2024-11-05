Выплаты участникам СВО хотят производить в зависимости от тяжести ранений

Выплаты российским военным за ранения хотят увеличивать или уменьшать в зависимости от тяжести полученных бойцом увечий. Планируется, что если травма приведет к инвалидности, то сумма выплаты ощутимо вырастет и будет выше действующих расценок, сообщает kp.ru .

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева на днях обсуждала дифференциацию выплат с врачами и пациентами Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Заместитель главы Минобороны России обещала «внимательно проработать» данный вопрос и доложить министру Андрею Белоусову мнения по этой ситуации.

«Для нас важно, чтобы меры соцподдержки, выплаты наши военнослужащие получали вовремя и в полном объеме», — говорила Цивилева.

Вместе с тем страховые выплаты раненым фронтовикам сохранятся в полном объеме.

В данный момент нет разницы, получил участник СВО легкую контузию или потерю конечности — в обоих случаях за ранения положена выплата в 3 миллиона рублей. Многие военнослужащие и командиры считают это несправедливым и уверены в том, что раненым необходимо выплачивать деньги в зависимости от тяжести полученных увечий.