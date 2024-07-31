Выплату в 400 тыс рублей получат бойцы СВО, заключающие контракт с 1 августа

сегодня в 10:58

Путин установил разовую выплату в 400 тыс рублей контрактникам на СВО

Президент России Владимир Путин утвердил единовременную выплату участникам спецоперации, которые заключили контракт с 1 августа по 31 декабря текущего года. Ее размер составит 400 тыс. рублей. Подписанный указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Исключение составляют бойцы, которые замещают воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Минобороны России.

Также властям субъектов РФ рекомендовано установить единовременную выплату заключившим контракт на спецоперацию с 1 августа на сумму не менее 400 тыс. рублей.

Ранее бойцы, участвующие в специальной военной операции, записали видеообращение к мигрантам и призвали их соблюдать законы РФ.