Вынужденные тянуть гроб на санях россияне попали на видео

В Калуге вынужденных тянуть гроб на санях россиян сняли на видео. Ролик опубликовал в Telegram-канале блогер Евгений Серкин.

В кадре показана зимняя дорога. По ней идут двое мужчин, которые тянут за собой установленный на санях гроб.

Рядом можно заметить еще несколько человек, которые идут вслед за гробом. Они следят, чтобы он не опрокинулся на землю.

Как отметил блогер, видео было сделано по дороге на кладбище вблизи деревни Шопино. По словам Серкина, это был единственный способ доставить гроб к месту захоронения.

