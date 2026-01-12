Выйдет в феврале: стала известна цена нового iPhone 17e
Американская корпорация Apple в феврале планирует выпустить новый iPhone 17e. Смартфон получит новый дизайн, сообщает издание 9to5Mac.
Предположительно, первый в наступившем году девайс от Apple будет стоить 599 долларов, или около 47 тыс. рублей — как и iPhone 16e.
Источники утверждают, что новый смартфон будет оснащен процессором A19, изготовленным по технологии 3-нанометрового техпроцесса. Также существует вероятность, что модель получит обновленный дизайн с более узкими рамками вокруг экрана. При этом функции ProMotion и поддержка высокой частоты обновления экрана не предусмотрены.
По предварительным данным, модель iPhone 17e может получить Dynamic Island. Смартфон iPhone 16e стал последним устройством Apple с «монобровью». Помимо этого, девайс будет иметь новую фронтальную камеру Center Stage, поддержку беспроводной зарядки и совместимость с магнитными аксессуарами MagSafe.
