Выйдет в феврале: стала известна цена нового iPhone 17e

9to5Mac: новый iPhone 17e выйдет в феврале по цене около 47 тыс рублей

Предположительно, первый в наступившем году девайс от Apple будет стоить 599 долларов, или около 47 тыс. рублей — как и iPhone 16e.

Источники утверждают, что новый смартфон будет оснащен процессором A19, изготовленным по технологии 3-нанометрового техпроцесса. Также существует вероятность, что модель получит обновленный дизайн с более узкими рамками вокруг экрана. При этом функции ProMotion и поддержка высокой частоты обновления экрана не предусмотрены.

По предварительным данным, модель iPhone 17e может получить Dynamic Island. Смартфон iPhone 16e стал последним устройством Apple с «монобровью». Помимо этого, девайс будет иметь новую фронтальную камеру Center Stage, поддержку беспроводной зарядки и совместимость с магнитными аксессуарами MagSafe.

