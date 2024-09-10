Выяснилось, что гражданин Франции Дуров плохо знает язык своей страны

FI: Дурову не хватило знания французского, чтобы отвечать на вопросы силовиков

Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса отвечал на вопросы сотрудников правоохранительных органов Франции на русском и английском, а не государственном языке страны, чьим гражданином является. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление радиостанции France Info (FI).

Чтобы получить гражданство Франции, основатель Telegram якобы сдал экзамен по национальному языку страны. Он получил диплом, подтверждающий, что владеет им на уровне B1.

То есть, по документам Дуров знал французский средне. Однако, по какой-то причине, основателю Telegram не хватило языков навыков, чтобы отвечать на вопросы следователей.

Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи не только России, но и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако основатель Telegram сказал, что будет информировать о новостях посольство ОАЭ.