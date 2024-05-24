Выходные в Москве пройдут с аномальным теплом

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Синоптик Шувалов: 25 и 26 мая в Москве ожидается 28 градусов тепла

Синоптик Александр Шувалов заявил, что в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, в Москву придет аномальное тепло. По словам специалиста, столбики термометров в столице поднимутся до плюс 28 градусов по Цельсию, сообщает NEWS.ru .

Кроме того, москвичей в выходные ждет весьма высокое атмосферное давление и слабый ветер. Тем не менее, осадков в субботу и воскресенье не ожидается, отметил Шувалов.

«В выходные Москву ждет замечательная погода. Будет тепло, сухо, а в воскресенье даже жарко», — поделился синоптик.

Между тем, холода приходят в Кемеровскую область. Из-за резкого похолодания в регионе даже частично возобновят подачу отопления.