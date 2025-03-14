Выход есть: что делать, если перевел деньги не на тот номер телефона

Если вы случайно перевели деньги не на тот номер телефона, в первую очередь можно обратиться к своему оператору связи. Это можно сделать либо по номеру бесплатной справочной, либо через чат с поддержкой в личном кабинете, сообщает «Секрет фирмы» .

Быстрый номер для клиентов «МегаФона» — 0500, «Билайна» — 0611, МТС — 8 (800) 250-08-90, Tele2 — 611, а Yota — 8 (800) 550-05-55.

Если же случилось так, что вы пополнили номер телефона или карту клиента другого оператора связи, то следует обратиться с чеком и паспортом в ближайший салон. Вас попросят заполнить заявление, затем платеж вернут.

Чтобы узнать оператора связи, к которому относится мобильный номер, клиентам «МегаФона» следует набрать бесплатную команду *629#. Нужно заполнить специальную форму связи, если пользуетесь «Билайном».

Эксперты рекомендуют всегда сохранять чеки об оплате до тех пор, пока не убедитесь, что платеж зачислен.