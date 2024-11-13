Выездной прием специалистов МФЦ в подмосковном селе Шарапово пройдет 15 ноября

Специалисты МФЦ проведут выездной прием для жителей в селе Шарапово. На приеме жителям окажут консультативную и практическую помощь в подаче документов по государственным и муниципальным услугам, что позволит упростить процесс получения необходимых документов и информации, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

Прием состоится 15 ноября по адресу: г. о. Чехов, с. Шарапово, ул. Ленина, д. 7. Время работы: с 9:00 до 12:00. Жители смогут получить ответы на вопросы по различным услугам, включая оформление паспортов, свидетельств о рождении и другие важные документы.

Также для удобства граждан будет предложена возможность записаться на дальнейшие консультации и узнать о новшествах в сфере предоставления государственных услуг. Специалисты МФЦ призывают жителей приходить с заранее подготовленными вопросами и необходимыми документами, чтобы сделать процесс максимально эффективным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.