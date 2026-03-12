Выездная администрация в Серпухове обсудила дороги и спорт

Встреча выездной администрации прошла 11 марта в школе №2 в Серпухове. Глава округа Алексей Шимко вместе с председателем окружного Совета и депутатами обсудили с жителями вопросы подъездной дороги, ремонта улицы Товарищеской и развитие спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие председатель окружного Совета Михаил Шульга и депутаты Николай Пушкин, Марина Белова, Павел Гущин и Игорь Ермаков. Жители задали вопросы, касающиеся дорожной инфраструктуры и благоустройства.

Жительница деревни Бутурлино обратилась с проблемой отсутствия официальной подъездной дороги к своему участку. Ситуация связана со спорным кадастровым статусом земли и разногласиями с соседями. Для детальной проработки вопроса назначат личный прием с участием всех заинтересованных сторон.

Также участники встречи обсудили состояние дорожного покрытия на улице Товарищеской. Речь идет об участке протяженностью около 200 метров — от дома №1 до дома №9, где отсутствует асфальт. Возможность включения этого отрезка в следующий перечень дорог для ремонта рассмотрят дополнительно.

Отдельной темой стало развитие спорта. Вице-президент региональной общественной организации «Федерация воднолыжного спорта Московской области» Кирилл Герасимов предложил создать в парке «Жемчужина» площадки для воднолыжного и адаптивного спорта. Инициативу обсудят на расширенной встрече.

Следующая выездная администрация пройдет 25 марта в Серпуховской городской библиотеке имени А. П. Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.