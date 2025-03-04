Выездная администрация состоялась в селе Татариново городского округа Ступино

Депутат Мособлдумы, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Андрей Голубев вместе с профильными заместителями главы городского округа Ступино, депутатами окружного совета депутатов принял участие во встрече с жителями в формате выездной администрации в селе Татариново. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«С коллегами пообщались с жителями села Татариново и близлежащих населенных пунктов. Вопросы касаются качества жизни, комфорта городской среды. Многое уже сделано в Татариново, в том числе благоустройство центральной площади. Сегодня прозвучала инициатива благоустроить также сквер в селе в рамках инициативного бюджетирования. Мы готовы поддержать это предложение», — сказал Андрей Голубев.

Вопросы сельчан касались сферы ЖКХ, работы управляющей компании, ремонта и содержания дорог.

«Жители озвучили просьбы, касающиеся отсыпки и ремонта дорог, установки остановочных пунктов. Обращались также по поводу освещения и строительства детской игровой площадки. В этом году по программе „Светлый город“ планируем установить освещение в поселке Октябрьский. Всего в программу на 2025-й вошло 15 населенных пунктов», — рассказала директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.

По словам представителей администрации округа, в деревне Толочаново будет отсыпано 200 метров дороги, также запланирована отсыпка дорог в деревне Проскурниково и поселке Октябрьский.

Обращения жителей зафиксированы и включены в план работ.

Проведение выездных администраций в населенных пунктах будет продолжено.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.