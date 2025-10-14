Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили российский паспорт

В Москве сотрудники полиции вручили паспорт гражданина России 74-летнему пенсионеру, которого латвийские власти выдворили из страны. Момент получения документа мужчиной в своем Telegram-канале показала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Вот здесь, в нижней строчке, пишите: фамилия, имя, отчество и сегодняшняя дата. <…> Вручаю документ и жму руку», — сказала сотрудница МВД после того, как пенсионер заполнил документы и получил паспорт.

Мужчина поблагодарил сотрудницу МВД за вручение паспорта и поприветствовал всю страну фразой: «Да здравствует Россия».

Ранее сообщалось, что выдворенному из Латвии 74-летнему пенсионеру не к кому пойти, так как в России у него нет близких и родных. Из страны его выгнали за незнание языка.

