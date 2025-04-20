Выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов отмечает день рождения

20 апреля отмечает 67-летие Фетисов Вячеслав Александрович — выдающийся советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР, который с 1982 по 1989 год являлся капитаном сборной команды Советского Союза по хоккею. Фетисов введен в Зал славы профессионального хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Общественная деятельность

Вячеслав Александрович родился 20 апреля 1958 года в Москве. Помимо выдающейся спортивной карьеры он также является общественным и государственным деятелем. Был членом Совета Федерации Федерального собрания РФ в 2008–2016 гг. Является депутатом Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия», первым заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Фетисов отдал спорту высоких достижений 32 года своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу хоккея во всем мире. Чемпион ЮНЕСКО по спорту. Награжден олимпийским орденом Международного олимпийского комитета. После окончания спортивной и тренерской карьеры руководил федеральными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Вячеслав Фетисов — инициатор создания хоккейной Академии в городе Домодедово Московской области. С 2017 г. в Академии занимается более 400 детей, половина из них тренируется на безвозмездной основе. Личное участие прославленного хоккеиста в спортивных праздниках, мероприятиях и хоккейных матчах стимулирует детей Подмосковья вести активный образ жизни, вовлекает в процесс саморазвития и совершенствования.

Образование и трудовая деятельность

Фетисов окончил Военный институт физической культуры по специальности командная, физическая культура и спорт в 1983 г. Трудовую деятельность начал в хоккейном клубе ЦСКА в 1976 г. С 1976 по 1989 гг. — член сборной команды СССР по хоккею. С 1989 по 2002 гг. — игрок, позже — тренер хоккейных клубов НХЛ в США. В 2002 г. — главный тренер сборной команды России по хоккею.

С 2002 по 2004 гг. — председатель Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 гг. — руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту. С 2008 г. по настоящее время — член Совета Федерации, затем — депутат Госдумы Федерального Собрания РФ VII созыва.

Награды

Вячеслав Фетисов награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Почета, орденом Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV-й, III-й и II-й степеней. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Постановлением Губернатора Московской области от 18.02.2021 № 49-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».