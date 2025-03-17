Выброшенные в центре Москвы «дорогие смартфоны» оказались муляжами

Более 20 новых смартфонов, которые нашли в мусорке в Москве, оказались муляжами, сообщает Mash .

В понедельник москвичка ждала автобус на Триумфальной площади. Она обнаружила телефоны, которые лежали в мусорке возле остановки. Там были смартфоны Samsung и других фирм, но iPhone.

Девушка вызвала полицию. Изначально предполагалось, что телефоны могли быть крадеными, потому от них избавились, выбросив в мусорку. Однако выяснилось, что смартфоны на самом деле — муляжи.

Предварительно, их выбросили сотрудники одного из магазинов электроники, который находится рядом с остановкой.