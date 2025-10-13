«Вы там голодные сидите, наверное»: как справиться с желанием мамы «закормить»

Часто, когда люди приезжают к родителям в гости, они ощущают избыточную заботу и любовь близких, проявляющуюся в желании «закормить». Если удалось отказаться от части блюд за столом, мама неизменно готова предложить «на вынос» целые сумки с продуктами и консервацией, сопровождая их словами: «Вы там голодные сидите, наверное». Врач-психиатр Марина Калюжная рассказала, нужно ли отказываться от подобных жестов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По ее словам, это типичный, знакомый многим конфликт между проявлением любви и личными границами. Для мамы еда — это не просто еда, а материализованная забота и ее способ сказать: «Я тебя люблю, я о тебе помню». Резкий отказ может быть воспринят ей как отвержение ее самой.

Однако таскать домой десятки банок, которые так и не понадобятся, приводит к выбрасыванию еды и чувству вины. Решение лежит в поиске компромисса.

Врач советует избегать категоричных отказов. Вместо «Мама, нам это не надо!» она рекомендует сместить фокус: «Мама, спасибо, это так вкусно! Твое варенье — самое лучшее. Давай я возьму вот эту одну баночку, чтобы растянуть удовольствие. Обещаю, мы ее съедим с чаем и будем вспоминать тебя».

Таким образом человек принимает проявление ее любви (берет небольшую часть), контролирует количество (одна‑две единицы вместо целой пачки) и подчеркивает ценность ее труда (хвалит конкретное блюдо).

Брать все, чтобы не обидеть, — неверно. Это учит маму, что границы игнорируются. А мягкий, но искренний компромисс сохранит мир, нервы и ее чувства, заключила Калюжная.

